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15 Temmuz Darbe Girişimi

"'FETÖ'cü güvenlik şirketlerinden 'potansiyel' müşterilerine siber saldırı" iddiası

Siber saldırılarda 15 Temmuz sonrası iki kat artış olduğu tespit edildi

22 Ağustos 2016 16:22

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin üyelerinin başarısız 15 Temmuz girişiminin ardından siber saldırıda bulundukları iddia edildi. Güvenlik alanında faaliyet gösteren 'FETÖ' ile bağlantılı firmalarca ürün ve hizmet satılmasına yönelik girişimlerin yoğunlaştığı ileri sürüldü. Cemaat üyerlerinin saldırılarının ardından güvenlik ürünleri satmaya çalıştığı belirtildi.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, 'FETÖ' mensuplarının yeni saldırı alanı siber ortam oldu. Geçen haftalarda devletin önemli kurumlarına gelişmiş yöntemlerle yapılan siber saldırılar, alınan önlemlerle püskürtülürken, banka ve finans sektörüne yapılan siber saldırılarda da 15 Temmuz sonrası iki kat artış olduğu tespit edildi.

 

'FETÖ', siber saldırılarla milyonlarca liralık güvenlik ürünü satmaya çalıştı

 

Bu saldırıların farklı bir tehdidi de beraberinde getirdiğini ifade eden uzmanlar, özellikle kamu kurumları ve kritik altyapılara sahip özel sektör kuruluşlarına, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren 'FETÖ' ile iltisaklı firmalar tarafından ürün ve hizmet satılmasına yönelik girişimlerin yoğunlaştığını belirtiyor.

Milyarlarca liralık teknoloji sektöründe 'FETÖ' mensuplarının özellikle siber güvenlik alınana yatırım yaptığını dile getiren uzmanlar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütüyle irtibatlı firmaların kamu kurumlarına milyonlarca liralık güvenlik ürünü ve hizmeti satmaya çalıştığını kaydediyor.

Uzmanlar, ayrıca özel sektördeki teknoloji firmalarının da kendilerini bünyelerindeki 'FETÖ' mensuplarından temizlemesi gerektiğini vurguladı.

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