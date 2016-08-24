'FETÖ'cü diye şikayet ettiği oğlu tutuklandı!

15 Temmuz gecesi darbe girişimini durdurmak için sokağa çıktığını belirten Yaşar K, öğretmen oğlu S.K.'yı 'FETÖ'yü savunan sözleri üzerine polise şikayet etti. S.K tutuklandı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, İstanbul Şişli’de yaşayan 46 yaşındaki Yaşar K., 15 Temmuz gecesi darbeyi durdurmak için sokağa dökülen milyonların arasındaydı. TRT Radyosu’na gidip cuntacılara direnen Yaşar K., sabah olduğunda ise üniversite için gittiği Bolu’da 'FETÖ' evlerine yerleşip mezun olduğu halde dönmeyen öğretmen oğlu S.K.’yi aradı. Oğlunun 'FETÖ'yü savunan sözleri üzerine şaşkına dönen baba, ikna çabası boşa çıkınca S.K.’yı örgütün elinden kurtarmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

155 Polis İmdat Hattı’nı arayan Yaşar K., oğlunun ilişkileriyle Bolu’daki yapılanmaya yönelik bilgiler elde edilebileceğini söyledi. Ardından kendisi de kente gitti, oğlunu memleketi Karabük’e götürdü. Burada Terörle Mücadele ekiplerinin birkaç kez ifadesine başvurdiuğu S.K., daha sonra tutuklandı.

"Devlet korusun"

Oğlunun 'FETÖ' evine gittikten sonra çok değiştiğini söyleyen baba Yaşar K., şunları söyledi:

“Okul için gitti ama resmen bizden koptu. 4 aylık tatillerde bile 1-2 gün gelirdi. Darbe girişiminin ardından konuşmaları gücüme gitti. İhbar ederek oğluma kötülük yapmaya değil, onu kurtarmaya çalıştım. Ne kadar erken dönse onun yararına diye düşündüm. Çocuğu değil, devleti koruma dönemi. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben koruyamadım, devlet korusun.”