'FETÖ'cü' denerek kapatılan Özel Işıklar Lisesi, yeniden açıldı

Antalya’da darbe soruşturması kapsamında 'paralel yapı' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılmasına karar verilen Özel Işıklar Lisesi’nin, yapıyla bağlantısının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine karar iptal edildi. İncelemede, Özel Işıklar Lisesi’ne, Işıklar Caddesi’nde bulunmasından dolayı bu ismin verildiği tespit edildi.

Antalya’da, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı bulunduğu belirtilen 32 özel okul kapatıldı. Kapatılan okullarda arama yapan polis, geçen yıl Ramazan Özkaynak, Halef Kartal ve Ayça Berna Kartal tarafından açılan Özel Işıklar Lisesi’nde de arama yaptı. İncelemede, Özel Işıklar Lisesi’nin örgütle ilgisinin bulunmadığı, Işıklar Caddesi’nde bulunmasından dolayı bu ismin verildiği tespit edildi. Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün incelemesinden sonra okul hakkındaki kapatma kararı kaldırıldı.

"Okulumuz açık"

Kararın ardından açıklama yapan okulun kurucularından Ayça Berna Kartal, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi. Hain girişime doğrudan ve dolaylı biçimde destek olan kişi ve kurumlara karşı emniyet güçlerinin operasyon düzenlediğini vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sırasında mevcut durumun karışıklığı nedeniyle devlet ve milletinin yanında olan bazı kurumlarda da inceleme yapıldı. Milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize, yüce devletimize sonuna kadar bağlı olan, ilim ve irfan yuvası kurumumuzda da inceleme ve araştırma yapıldı. Bu inceleme ve araştırma sonrası kurumumuzun yaşanan hain girişimin mensuplarıyla hiçbir biçimde en küçük bir bağının, ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Özel Işıklar Lisesi devleti, milleti, velileri, öğrencileri ve çalışanlarından aldığı güçle ülkemizi dünya medeniyet klasmanında en üst noktalara götürme ideali yolunda çok daha güçlü adımlarla yürümeye devam edecektir."

'Pi Dersanesi' adıyla kuruldu

Okulun 2004 yılında ’Pi Dershanesi’ adıyla kurulduğunu vurgulayan Kartal, 2015 yılında dershanelerin kapatılmasıyla yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini ifade etti. Okulun Işıklar Caddesi’nde olması dolayısıyla bu yapılanma sürecinde ’Özel Işıklar Lisesi’ adını alarak eğitim- öğretime başladıklarını anlatan Kartal, 2016-2017 eğitim öğretim yılı için kayıtların sürdüğünü söyledi.