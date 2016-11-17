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15 Temmuz Darbe Girişimi

"FETÖ'cü ateşeler Türkiye'ye dönmemek için depresyonu bahane ediyor"

Askeri ateşelerin 30'u Türkiye'ye dönmedi, 12'si firari olarak aranıyor

17 Kasım 2016 17:35

Türkiye’ye çağrılan ancak geri dönmeyen, 'FETÖ' üyesi olduğu ileri sürülen 30 askeri ataşeden 18’inin, soğuk algınlığı, depresyon ve bel ağrısı gibi hastalık gerekçeleriyle sahte 'uçağa binemez' raporu aldığı iddia edildi.

'FETÖ'nün ordudaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen askeri ataşelerin 30'u Türkiye'ye dönmedi. 12 askeri ataşe firari olarak aranıyor.

Sabah'ın haberine göre, 18 askeri ataşe ise görev yaptıkları ülkelerde sahte raporlar alarak ifade vermekten kaçıyor.  Ataşelerin, depresyon, yüksek tansiyon bel ağrısı gibi gerekçelerle 'uçağa binemez' raporu aldığı ortaya çıktı. Askeri ataşelerin raporlarında en sık görülen rahatsızlık ise depresyon oldu.
 

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TürkiyeFETÖaskeri ataşedepresyonbel ağrısı

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