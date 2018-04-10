FETÖ'cü askerler, 15 Temmuz gecesi 'Musa Paşa'nın tutuklaması için emir vermiş

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Şamil Türk Özkan\'ın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen Astsubay M.K., 15 Temmuz gecesi, Özkan ile birlikte hareket ettiği öne sürülen Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç\'in kendisine dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil\'in tutuklanmasına yönelik emir verdiğini söyledi. Tümgeneral Musa Çitil ise o gece terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonu yönetmek için Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde bulunuyordu.

Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde darbeye teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Şamil Türk Özkan\'ın davasında, dönemin Jandarma Komando Özel Harekat Taburu İdari İşler Astsubayı M.K.\'nın talimatla ifadesi alındı. Yozgat\'ın Sarıkaya Asliye Ceza Mahkemesi\'nde tanık olarak dinlenen M.K., 15 Temmuz gecesi Diyarbakır\'da yaşanan hareketlilikle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. 15 Temmuz günü saat 23.53 sıralarında tabura çağrıldıklarını belirten M.K.,\"Taburda yeni katılan ve eski personeller toplandık. İçtima düzeninde hazır olunca Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç ve Özkan Mercan içtima alanına geldiler. Personele hitaben \'Genelkurmay Başkanlığı\'ndan gelen mesaj emri üzerine toplandık. Şu an belirsizlik var. Bu durumu art niyetli olarak fırsata çevirmek isteyen kişiler var. Biz, birliğimizin emniyetini almakla görevliyiz. Siyaset ile işimiz yok. Biz, üzerimize düşen vazifeyi yaparak birliğimizin emniyetini alacağız\' dedi. Binbaşı, personelin silah ve teçhizatını alması konusunda emir verince, yeni personele henüz silah vermediğimizi söyledik. Bunun üzerine eski personelin silah teçhizatını almasını, yenilerin tabanca ile gitmesi emrini verdi\" dedi.

\'MUSA PAŞA\'YI TUTUKLAYACAKSIN\'

Bilgeç\'in taburu üç bölüme ayırdığını belirten M.K., \"Benim olduğum bölümü Bölge Komutanımızın kaldığı lojman bölgesinde görevlendirdi. Eski personele depoda bulunan silah ve teçhizatı verdik. Hareket halindeyken Fatih Bilgeç beni tekrar arayıp, yerimizi alıp almadığımızı sordu. Ben de yolda olduğumuzu söyledim. Bunun üzerine Kurmay Başkanı ile birlikte nizamiyenin önünde olduğunu söyleyip, beni çağırdı. Nizameyi bölgesinden 9 kişi ile birlikte çıktığımızda Kurmay Başkanı Şamil Türk Özkan, Mehmet Fatih Bilgeç ve yeni Tabur Komutanı Özkan Mercan\'ı görünce tekmil verdim. Kurmay Başkanı, arkadaşları uygun bir yerde bekletmemi ve Tabur Komutanı ile yanına gitmemi söyledi. Arkadaşları uygun bir yerde bıraktım. Kurmay Başkanı ile birlikte sürgülü kapıdan içeri girdiğimizde beklememi söyledi. Ben nizamiyede kaldım. Kurmay Başkanı, eski ve yeni tabur komutanları ve üniformalı bazı kişiler, Bölge Komutanlığı karargah binasına doğru gittiler. 8-10 dakika sonra Fatih Bilgeç ve yeni tabur komutanımız nizamiyeye doğru geldi. Binbaşı Fatih Bilgeç koluma girerek, \'Sen bizim inandığımız, güvendiğimiz bir personelsin. G bloğa git, çevre emniyeti al. Komutanın korumaları orada. Onların emir komutası sende olacak. Ama onlara fazla güvenme. Bizden haber bekle. Haber geldiğinde Musa Paşa\'yı tutuklayacaksın\' dedi. Bunun üzerine şaşkınlıkla kendisinin yüzüne bakınca, \'Merak etme biz de orada olacağız\' dedi. Ben de \'Emredersiniz\' diyerek nizamiyede bulunan 9 personeli alıp, G bloğa geçtim.\"dedi.

Paşayı tutuklama konusunda zaten şaşkın olduğunu belirten M.K., \"G bloğa girer girmez korumalardan birine, komutanın burada olup olmadığını sordum. O da bana komutanın Silvan\'da görevde olduğunu söyledi. Ben bunu duyunca rahatladım. Evde kimin olduğunu sorduğumda, komutanın eşi olduğunu, onun emniyetini aldıklarını söyledi. Ben de boş kalan yerlere geçip, emniyet alacağımızı söyledim. Sabaha kadar bu şekilde bekledik. 16 Temmuz günü saat 09:43\'te Binbaşı Fatih Bilgeç telefonla aradı. Arkadaşları toplayıp, tabura gelmemiz talimatını verdi. Bunun üzerine personeli toplayıp tabura gittik. Aklım hep verilen emirdeydi. Eve gittiğimde olayı eşime anlattım. Eşim de gidip olayı komutana anlatmamı, komutanın arkasından ne iş çevrildiğinden haberdar olması gerektiğini söyledi. Fatih Bilgeç, daha sonra 2 kez haber gönderip yanına gitmemi istedi. Ancak ben gitmedim. Musa Paşa operasyondan döndükten sonra korumasına görüşmek istediğimi söyledim. 3-4 gün sonra komutan ben çağırttı. Makamına giderek olayları anlattım\" diye konuştu.

Dönemin Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece PKK terör örgütüne yönelik operasyonu yönetmek üzere Silvan ilçesinde bulunuyordu. Çitil, 2017 yılı Yüksek Askeri Şura kararı ile Korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı.

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