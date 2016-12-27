‘FETÖ’ zanlıları tiyatro salonunda yargılanacak

Yalova'da, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 103 sanığın yargılanacağı dava 21 Mart 2017'de başlayacak. Ağır Ceza Mahkemesi’nde büyük salon olmadığı için duruşmalar tiyatro salonunda görülecek

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Yalova’da, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 47’si tutuklu 103 sanık hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, düzenlediği basın toplantısında, sanık sayısının çok olması ve Yalova Adliyesi’ndeki mevcut salonların yetmeyecek olması sebebiyle duruşmanın Yalova Belediyesi’ne ait Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde ki tiyatro gösteri salonunda yapılacağını açıkladı.

22,5 yıla kadar hapis talebi

Başsavcı Özgür, hazırlanan 500 sayfalık iddianame sonrası 103 sanık hakkında, ’silahlı örgüt yönetmek’, ’terör örgütü üyesi olmak’, ’terör örgütüne finansal kaynak toplamak’ suçlarından 5 ila 22.5 yıl arasında hapis cezaları istendiğini sözlerine ekledi.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, 160’ı tutuklu toplam 410 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Bu sanıklardan 47’si tutuklu 103 sanık hakkında dava açılırken, diğerlerinin soruşturması devam ediyor.