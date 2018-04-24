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FETÖ zanlıları kaçak geçiş yapamadan yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- BODRUM'da yasadışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek isteyen 13 Türk vatandaşı yakalandı

24 Nisan 2018 16:49

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- BODRUM\'da yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Kos Adası\'na geçmek isteyen 13 Türk vatandaşı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan arandığı ve örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Arnavutluk\'tan gelecek yük gemisinde uyuşturucu getirileceği bilgisine üzerine operasyon başlatıldı. Getirilecek uyuşturucu maddenin Güzelbahçe limanında demirli bulunan \'Spear\' isimli tekneyle taşınacağı belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla limanda demirli bulunan tekneye GPS cihazı takıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda teknenin kamyonla Muğla\'nın Milas ilçesine götürüldüğü daha sonra da Bodrum\'da denize indirildiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aynı tekne ile FETÖ/PDY mensubu kişilerin Kos Adası\'na geçmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.
Teknenin Kissebükü Koyu\'ndan denize açılması üzerine sahil güvenlik ekipleri de harekete geçti. Ekipleri fark eden teknedekiler, tekrar sahile yöneldi. Teknenin karaya oturması üzerine teknedekiler ormanlık alana kaçtı. Jandarma ekipleri ormanlık alana kaçan ve FETÖ üyeliğinden arandıkları tespit edilen H.T., A.A., F.A. ve M.S.\'yi yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda teknede 9 kişinin daha bulunduğu öğrenildi. Ormanlık alanda operasyonlarını sürdüren ekipler, 5\'i çocuk 9 kişiyi daha yakaladı. Yakalananlar arasında bulunan N.E.\'nin FETÖ üyesi olmaktan arandığı, İ.E.\'nin Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde Yrd. Doç. olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği, R.T.\'nin hakkında kamu hizmetlerinden men kararının bulunduğu, H.T.\'nin FETÖ üyeliğinden davasının sürdüğü ve TÜBİTAK\'ta araştırma görevlisiyken ihraç edildiği belirlendi. Şüphelilerden birinin ise sahte kimlik taşıdığı saptandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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