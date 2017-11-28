FETÖ yüzünden kayyum atanan bir şirkette ilk kez toplu sözleşmesi imzalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sahipleri tutuklanan ve mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Aynes Süt Fabrikası\'ndaki 105 çalışan için Hak-İş Konfederasyonu\'na bağlı Özgıda-İş Sendikası öncülüğünde toplu sözleşme imzalandı. Türkiye\'de ilk kez, FETÖ nedeniyle kayyum atanan bin 19 şirketten birinde toplu sözleşme imzalanmış oldu.

Aynes Süt Fabrikası\'na TMSF tarafından atanan yönetim kurulu ile Hak-İş Konfederasyonu\'na bağlı Özgıda-İş Sendikası yöneticileri, toplu iş sözleşmesi için bir araya geldi. Törene, fabrikaya kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri ile Özgıda-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şahin ve işçiler katıldı. Çok sayıda işçinin katıldığı imza töreninde, kayyum Nail Çamcı ile Sendika Başkanı Mehmet Şahin, toplu iş sözleşmesini imzaladı. TMSF\'nin atadığı kayyumlar tarafından yönetilen firma, ülkedeki kayyumların yönettiği bin 19 şirket arasında toplu iş sözleşmesi imzalayan ilk şirket oldu. Nail Çamcı, şirketi yönetmeye mahkeme sonuçlanıncaya kadar devam edeceklerini belirterek, \"Aynes, Türkiye\'de 500 büyük şirketin içinde 181\'inci sırada. Denizli\'de 12\'nci sırada. Gıdada bir numara, sektöründe Türkiye\'de 5\'inci sırada. Bin 50 çalışanı var. Çok güçlü bir şirket, 30 yıldır yem sektöründe, 20 yıldır süt sektöründe faaliyet gösteren dev bir şirket. Bu şirket 2016 yılında iflas erteme almış\" dedi.

\'KAYYUMLAR ŞİRKETİ TÜCCAR EDASIYLA YÖNETİYOR\'

Firmanın yönetim kurulunda yer alan Çamcı, şirket yöneticilerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkeme TMSF\'yi şirkete kayyum olarak atıyor. TMSF yöneticileri de bizleri buraya gönderdi. Bize, buralar milli servet, siz yönetim kurulu üyeleri tüccarsınız edasıyla, buralarda istihdam bozulmasın, çalışanlar, tedarikçiler mağdur olmasın, ekonomi bozulmasın diye \'Buraları yönetin\' diyorlar. Ne zamana kadar? Tutuklanma sürecinde davalar görülecek, mahkemeler görülecek. Davalarda, yöneticiler beraat ederse şirket geri verilecek ya da terörle bağlantıları varsa devlet el koyacak ve satılacak geliri Hazine\'ye gidecek. Bizim yöneticiler olarak vazifemiz davalar bitene kadar en iyi şekilde yönetmek. Borçları yapılandırdık. Şirket normal olarak devam etmeye başladı. Borçları hızla ödemeye devam ediyoruz. Personel, maaşlarını almaya zorlanıyordu artık aksama olmuyor. Aynı zamanda yem ve süt konusunda yatırım yapılması geriyordu, yatırım kararı verdik ve yapıyoruz.\"

İLK KEZ KAYYUMDAKİ BİR ŞİRKETTE, TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Çamcı, kayyum yöneticiler olarak toplu iş sözleşmesinde bir sakınca görmediklerini vurgulayarak, \"FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF\'ye bağlanan bin 19 şirket var. Bu şirketlerin içinde toplu iş sözleşmesi imzalayan ilk şirket Aynes oldu. Sendikayla sözleşme imzaladık. Biz işçilerin yanındayız, çalışanları kolluyoruz. Yöneticiler olarak herhangi bir sakınca görmedik. İşçiler de geleceğe güvenle baksın diye imzaladık, herkes memnun\" diye konuştu.

Özgıda-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şahin ise firmada işçilere önemli haklar tanındığını belirterek, \"Türkiye\'de ilk kez FETÖ\'yle mücadele kapsamında kayyum tayin edilen şirketlerden birinde sendikal örgütlenmeyi yaptık. Bunu da imza töreniyle taçlandırdık. Kayyum atanan şirketleri şimdi başarıyla yönetilen ve daha önce iflas istenen şirket bugün ayağa kalkmış durumda. Çok iyi bir sözleşme yaptık. İşçiler ilk kez yılda bir ikramiye alacak. Gece zamları, sosyal haklar, enflasyonun üzerinde refah artışı, eğitim zamları, bayram paraları rakamsal olarak yer aldı. İşçiler hak ettiklerini alacaklar\" dedi.

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