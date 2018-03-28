FETÖ yöneticisi, Gebze'de saklandığı villada yakalandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde bir villada saklanan FETÖ/PDY\'nin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Sabahattin Güçlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği\'nce hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 1,5 yıldır firari olan Sabahattin Güçlü\'nün, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi. Gebze İlçe Jandarma Komutalığı\'nın operasyonu ile Gebze Ovacık Mahallesi\'nde bulunan bir villada saklanan Sabahattin Güçlü yakalandı. Gözaltına alınan Sabahattin Güçlü, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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