'FETÖ' yazısı nedeniyle Sözcü yazarı Aytunç Erkin hakkında soruşturma

Sözcü yazarı Aytunç Erkin hakkında, 20 Eylül 2019 tarihinde emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok ile yaptığı söyleşiyi taşıdığı, "Yargıda halen 2221 hakim ve savcı ya FETÖ'cü ya da FETÖ destekçisi" başlıklı köşesi hakkında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine hakaret” suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Erkin dün İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeydi.

Avukatları Celal Ülgen, Ahmet Zeki Üçok ve Sercan Efe ile adliyeye giden Erkin şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Erkin ifadesinde, “Söz konusu yazı incelendiğinde bir suç unsuru bulunmadığı açıktır. İsimsiz ihbarda iddia edilen herhangi bir cümle yazımda bulunmamaktadır. İhbarı yapan şahıs veya şahısların iftira suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Erkin, ifade sonrası yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Bir odak var. Söylenmemiş, kurulmamış cümleler var. Bunu ciddiye alan savcılık ve emniyet makamı var. Odatv'deki ihbarın Manisa olması, benimle ilgili ihbarın Manisa olması gösteriyor ki, Fetullah hâlâ çalışıyor. YAŞ öncesi nasıl Türk subaylarına isimsiz ihbar mektuplarıyla operasyon yapılıyorsa, Fetullah karşıtı gazeteci ve yazarlara da bu şekilde bir operasyon yapıldığı ortada.”

"Çok tehlikeli"

Ülgen ise “Erkin, FETÖ'yü deşifre etmek, bunların kurgularını bozmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. FETÖ'nün çeşitli odaklardan, çeşitli saldırılarına uğruyoruz. Bu soruşturma da bu saldırının son örneklerinden birisidir” dedi.

Üçok da “Yargıda, TSK'da veya kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ mensupları var demeyi suç sayan bir soruşturma. Dolayısıyla bunu çok tehlikeli buluyorum” diye konuştu.