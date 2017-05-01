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FETÖ yalanıyla 21 bin lira dolandırıldı

Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

01 Mayıs 2017 17:02

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "Kimliğini 'FETÖ' kullanıyor" diyerek kandırdığı B.B.S.'yi  21 bin 500 lira dolandırdı.

DHA'da yer alan habere göre, B.B.S.'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kimliğinin 15 Temmuz gününden beri 'FETÖ' tarafından kullanıldığını, hakkında dava açıldığını, kendilerinin mahkemenin sonuçlanması için araştırma yaptıklarını belirtti.

Dolandırıcı, arama izinlerinin olduğunu ve evini aramaya geleceklerini, üzerinden yüklü miktarda para aktarıldığını söyledi. Dolandırıcı, suçluları yakalamak için PTT aracılığıyla kendilerine para yatırmasını isteyerek, paranın operasyon sonunda iade edileceğini söylemesi üzerine B.B.S., telefondaki dolandırıcının verdiği hesap numaralarına toplam 21 bin 500 lira yatırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B.S., Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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