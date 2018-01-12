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FETÖ üyesinin kullandığı cep telefonu hattı ABD'den getirilmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisinin, FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne düzenlediği operasyonda, Nazif B

12 Ocak 2018 15:05

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisinin, FETÖ\'nün \'gaybubet evi\'ne düzenlediği operasyonda, Nazif B. tarafından tuvalete atılan, \'ByLock\' yüklü cep telefonu hattının ABD\'den getirildiği belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik geçen hafta merkez Yüreğir ilçesinde, \'gaybubet evleri\'ne (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) operasyon düzenledi. Şafak vakti baskın yaparak, eve giren polisler, \'mahrem imam\' olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları Nazif B.\'yi gözaltına aldı. Nazif B., kullandığı cep telefonu hattını baskın sırasında tuvalete attı. Polis, evde yapılan aramada bulduğu ve incelemeye aldığı hattın ABD\'deki operatör şirketinden alınıp, Nazif B.\'ye gönderildiğini belirledi. Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'un yüklü olduğu, tutuklanan \'Adana emniyet imamı\' Mehmet Yıldız\'ın da bu hattı kullandığı saptandı.
KIZILÖTESİ IŞIĞIYLA OKUNAN MESAJ
Operasyonun ardından tutuklanan Nazif B.\'nin evinde arama yapan polisler, ilginç bir ayrıntıya da ulaştı. Nazif B.\'nin yatak odasındaki aynada özel kalemle yazılan, sadece kızılötesi ışığıyla okunabilen mesaj tespit edildi. Örgüt üyelerini motive etmek amacıyla yazıldığı belirlenen mesajda, \"Melek eline denktir mabede sahip eller. Göklerin sesini andırır ondaki diller. Dahası heyecanla köpürünce gönüller, bu ses karşısında keser ötmeyi bülbüller\" denildi. 

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