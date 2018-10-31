FETÖ üyeliğinden yargılanan eski TRT çalışanları hakkında mütalaa

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 44 eski TRT çalışanı hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 42\'si için 15 yıla kadar hapis istedi.



Ankara 22\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, 9\'u tutuklu 44 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme sanıkların savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için duruşma savcısına söz verdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan eski spiker Hamza Günerigök ile Abdullah Yeldan ile 39 diğer ismin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 15 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen diğer isimler ise şöyle: Ahmet Çat, Ahmet Özdemir, Ali Hancı, Ayhan Baykara, Beşir Elmas, Cumali Çaygeç, Enes Bora, Ertan Rıha, Eşref Üzüm, Evren Kara, Eyüp Keser, Koray Demirci, Mehmet Akif Öztürk, Mehmet Salih Helvacı, Niyazi Özkan, Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci, Özkan Püsküllü, Selçuk Çelik, Serkan Canbaz, Sezai Yavaş, Sinan Güneş, Şaban Harman, Tuğral Çakır, Yunus Ayhan, İbrahim Öztürk, Hüseyin Arslan, Murat Karaca, Hakan Karaca, Ali Fuat Ayhan, Özgür Aksoy, Salih Üzer, Nurdan Ayşe Coşkun, Kubilay Süslü, Şefik Cürebal, Ali Suat Günek, Emrah Timuçin Yazıcı, Mehmet Kuş ve Safiye Tokgöz. Savcı, sanık Murat Kaban\'a etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, kovuşturma aşaması tamamlanmayan sanıklar Sultan Öztürk ve Sedat Turhan\'ın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.



Mahkeme, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.