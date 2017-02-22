'FETÖ' üyeliğinden tutuklanan kaymakam: Referansım Bilal Erdoğan'a ulaştım, mülakatı geçtim

'FETÖ' üyeliği iddiasıyla tutuklanan kaymakam Ali Türk savcılık ifadesinde, kaymakamlık sınavının mülakatını referans olarak gösterdiği Bilal Erdoğan aracılığıyla geçtiğini savundu. İki kez mülakatta elendiğini belirten kaymakam Türk, "En son 2008 yılında girmiş olduğum kaymakamlık sınavında sınavı geçtim. Referans olarak emniyette belirtmiş olduğum önemli kişi sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan’a ulaştım. Mülakatı bu şekilde geçtim ve kaymakam oldum" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Darende Kaymakamı Ali Türk’ün savcılık ifadesine ulaşıldı. Ali Türk, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 20 Şubat’ta verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Daha önce iki kez BDDK yeminli mürakıplık sınavına girmiştim, mülakatta elendim. Bir kez Başbakanlık uzmanlık sınavına girdim, mülakatta elendim. Kaymakamlığın ilk sınavında yine mülakatta elendim. En son 2008 yılında girmiş olduğum kaymakamlık sınavında sınavı geçtim. Referans olarak emniyette belirtmiş olduğum önemli kişi sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan’a ulaştım. Mülakatı bu şekilde geçtim ve kaymakam oldum. Kendisine benim Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden arkadaşım olan ve Bilal beyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde arkadaş olan Selim Başdemir vasıtasıyla ulaştım.”

Darende Kaymakamlığı’na Ağustos 2015 kararnamesi ile Tunceli’nin Malazgirt ilçesinden gelen Türk ve eşi Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 16 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından dün tutuklanan Türk’ün örgütün şifreli haberleşme programı olduğu ileri sürülen ByLock’u kullandığı belirtilmişti. Türk’ün öğretmen olan eşi Yasemin Türk ise Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunuyor.

Memuriyette yükseliş

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi kaymakam Türk ile ilgili yaptığı haberde, Türk’ün memuriyet hayatında hızla yükseldiğini belirtmişti. Sabah gazetesi Kaymakam Türk’ün 2005’te Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği sınavını kazanarak memuriyet hayatına başladığını belirtmişti. Türk’ün memur olduktan 18 ay sonra Sağlık Bakanlığı’nda müfettişlik görevine atandığı, 2008 yılında da kaymakam adayı olduğu belirtilmişti. Türk’ün aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Darende’de düzenlenen darbe karşıtı gösterilere katıldığı kaydedilmişti.