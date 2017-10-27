'FETÖ üyeliği' ile suçlanan gazetecilerin yargılanmasına devam edildi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında yerel televizyon ve gazete sahipleriyle gazetecilerin bulunduğu 1\'i tutuklu 2\'si firari 13 şüphelinin yargılamalarına devam edildi.

Darbe girişiminin ardından örgütün medya ayağıyla ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu sanık gazeteci A.G. ile tutuksuz sanıklar A.Ö., Y.E., T.T., H.B.Y., R.S., A.P., S.B., A.H., M.N.Y. ve O.P. hakkında \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.

10 GAZETECİYE CEZA İSTENDİ

Duruşma savcısı, davanın bugün görülen celsesinde, esas hakkındaki mütaalasını verdi. Savcı, A.G., Y.E., A.H., R.S., H.B.Y., O.P., A.Ö., M.N.Y., T.T. ve A.B.\'nin 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ederken, S.B.\'nin beraatini istedi. Mütalaanın ardından savunma yapan sanıklar, örgütle bir ilgilerinin olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

CHP\'Lİ ÖZDİŞ, SALONDAN ATILDI

Gazetecilerin duruşmasına CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de katıldı. Duruşma sırasında ayağa kalkan Özdiş, bağırarak, \"Başbakan da onlarla birlikte gitti. FETÖ okullarını açtı. Sizin gibi hakimler, Cumhurbaşkanı\'nın ağzıyla konuşuyor\" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, CHP\'li Özdiş\'i duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan attı. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı 16 Şubat gününe erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan CHP\'li Çiçek, duruşmada çekişme yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Sayın İbrahim Özdiş\'ten özür diliyorum. Ben, başlattım önce; çünkü Afrika gezileri, FETÖ organizasyonlarından bahsedildi. O dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün genelgesi vardı. \'Yurt dışına gidenler, FETÖ okullarını ziyaret edecek, destekleyecek\' diye. Bu ortadayken, suçu olmayan masum insanları FETÖ\'yle suçlamak, mesnetsiz bir konuydu. Buna itiraz edince, Sayın Özdiş de seslendirdi. Daha sonra sukunet sağlandı. Başkanın böyle bir yetkisi var. Ben de 5 yıl yargılandım. Sanık olduğum halde salondan atıldım. Bu olaylar, normal süreçte vardı. Yargının içinden büyük bir ur aktı. İyileşme sürecindeler. Biraz sabırlı olacağız. Şuna inanıyorum. FETÖ militanlarının kurgulandığı Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davaları gibi bu işler, 5 yıl sürmeyecek. Kısa sürede, masumlarla suçlular ayrılacak.\"



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