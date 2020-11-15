FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmakla görevli cezaevi firarisi yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden ekim ayında firar eden T.E'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Çiftlikköy ilçesindeki bir eve yapılan baskında T.E., yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

1989 yılında Polis Kolejinden mezun olan T.E.nin FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmak için kurulan suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı, yargılandığı davada 23,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını çektiği Kandıra Cezaevinden ekim ayında firar ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.