FETÖ üyelerine maddi yardım yapan 4 kişi gözaltında

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla cezaevinde bulunanlara maddi yardımda bulundukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile istihbarat birimlerinin yaptığı ortak çalışmalarda, İstanbul\'dan Kayseri\'ye gelen L.K., merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kiçikapı Mahallesi\'nde bulunan telefon bayisine zarf içerisinde para getirdiği ve bu paranın FETÖ\'den tutuklanan ve cezaevinde bulunanlara yardım amacıyla getirildiğini belirledi. Telefon bayiine yapılan operasyonda, İstanbul\'dan parayı getiren L.K. ve bu parayı teslim alan telefon bayi sahibi H.M.T. gözaltına alındı. 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, zarf içinde bulunan 10 bin liraya el konuldu. Paranın telefoncu olan H.M.T. tarafından A.G.\'ye teslim edileceği ve bu kişi tarafından FETÖ üyelerine yardım yapılacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. A.G.\'nin adresine yapılan operasyonda A.G. ve aynı evde kalan S.Ş. yakalandı. Olayla ilgili sorgulanan 4 kişinin adliyeye gönderileceği ifade edildi.



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