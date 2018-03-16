T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ üyelerine maddi yardım yapan 4 kişi gözaltında

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla cezaevinde bulunanlara maddi yardımda bulundukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

16 Mart 2018 16:12

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla cezaevinde bulunanlara maddi yardımda bulundukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile istihbarat birimlerinin yaptığı ortak çalışmalarda, İstanbul\'dan Kayseri\'ye gelen L.K., merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kiçikapı Mahallesi\'nde bulunan telefon bayisine zarf içerisinde para getirdiği ve bu paranın FETÖ\'den tutuklanan ve cezaevinde bulunanlara yardım amacıyla getirildiğini belirledi. Telefon bayiine yapılan operasyonda, İstanbul\'dan parayı getiren L.K. ve bu parayı teslim alan telefon bayi sahibi H.M.T. gözaltına alındı. 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, zarf içinde bulunan 10 bin liraya el konuldu. Paranın telefoncu olan H.M.T. tarafından A.G.\'ye teslim edileceği ve bu kişi tarafından FETÖ üyelerine yardım yapılacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. A.G.\'nin adresine yapılan operasyonda A.G. ve aynı evde kalan S.Ş. yakalandı. Olayla ilgili sorgulanan 4 kişinin adliyeye gönderileceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğü TEMKayseriMelikgaziKiçikapı MahallesiFETÖTelefonParanınOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24