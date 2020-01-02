'FETÖ' tutuklusu, kaçırılıp 16 ay boyunca alıkonulduğunu ileri sürdü

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski MİT mensubu Mesut Geçer, tutuklu yargılandığı davada ilk kez mahkemeye çıkarak ifade verdi. Tutuklanmadan önce “tanıdığı kişiler” tarafından “polis kontrolü maskesiyle” kaçırılıp 16 ay boyunca alıkonulduğunu iddia etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre 3 Aralık 2919'da hâkim karşısına çıkan Geçer, ifadesinde 18 Mart 2017’de seyir halinde ilerlerken takip edildiğini hissettiğini belirtti. Polis kontrolü maskesiyle aracının durdurulduğunu kaydeden geçer Doblo model bir araca bindirildiğini ve kafasına çuval geçirildiğini ifade etti. 20 Mart 2017'de ilk kez sorgusuna başlandığını belirten Geçer şunları söyledi:

"Arkamdan ters kelepçelenerek, kafamdaki çuvalla birlikte kafamı duvara vurarak başladılar. Sonrasında kaba dayak tarif edemeyecek olduğum başka kötülüklerle birlikte devam edildi. Bu sırada konuşan insanların çoğunun sesini tanıyor idim. Ben halen de seslerini teşhis edebilme şansım var. Sonrasında sağlık durumum kötüleşti. O çarşamba günü kanamam başladı. Sağlık durumum kötüleşince beni yine bir başka bildiğim yere bir gece saatinde naklettiler. 20 Haziran 2018’i 21 Haziran’a bağlayan gece yine bir araçla nakledildim. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Sonradan buranın Suriye olduğunu anladım. Ellerim plastik kelepçeli kafamda çuvalla seyahat ettim. Kulaklarımda kulaklık ve gözümde göz bandı vardı. Yanıma silahlı insanlar geldiler. Elleri kalaşnikoflu olan Arapça konuşan insanlar. Ben 14 Temmuz 2018 tarihine kadar onların elinde idim.”