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'FETÖ' tutuklusu eski Dicle Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi

Rektör Yardımcısı Prof Dr. Aytekin Sır'ın da tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı

21 Şubat 2018 14:11

'FETÖ'den tutuklu yargılanan eski Dicle Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Aytekin Sır tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ'nün akademik yapılanması"na ilişkin hazırladığı iddianamede, Fethullah Gülen'in, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan aracılığı ile Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç'a bir çanta dolusu ziynet eşyası gönderdiği bilgisi yer almıştı. Savcı, eski rektörün Fethullah Gülen ile direkt irtibatlı olduğunu ileri sürmüştü.

TIKLAYIN - Savcılık: Gülen, eski rektör Saraç'a bir çanta dolusu ziynet eşyası gönderdi

 

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