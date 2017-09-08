FETÖ tutuklusu, eski Bakan Yıldız'ı tanık göstermek istedi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan sanık İbrahim Sarıçiçek, evinde bulunan kitapları Fethullah Gülen aleyhine yazacağı kitap için kaynak olarak kullanmak üzere bulundurduğunu ileri sürdü. Sarıçiçek, buna eski bakan Taner Yıldız\'ın tanık olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanı tutuklu sanık İbrahim Sarıçiçek, yargılandığı Kayseri 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada savunma yaptı. Evinde yapılan aramada Fethullah Gülen\'e ait çok sayıda kitap bulunan Sarıçiçek, \"Hattımda çıkan örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’u kesinlikle kullanmadım. Evimde ele geçirilen Fethullah Gülen’e ait kitapları ,FETÖ örgütüne karşı 2013 yılında yazmaya başladığım \'Haçlı Ordusu ve Fethullah Gülen\' kitabı için kaynak olması nedeniyle bulunduruyordum. Bu duruma Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız şahittir. Kaleme aldığım kitabı Taner Yıldız’ın talimatı ile yazıyordum. Sayın bakanının tanık olarak dinlenmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yargılamada eski Bakan Yıldız’ın tanık olarak dinlenmesinin reddine karar vererek duruşmayı 29 Eylül’e erteledi.