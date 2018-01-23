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FETÖ tutuklularına bilgi sızdıran infaz koruma memuru adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU T Tipi Kapalı Cezaevi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tutuklularına bilgi sızdırdığı iddia edilen infaz koruma memuru Ö

23 Ocak 2018 15:46

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tutuklularına bilgi sızdırdığı iddia edilen infaz koruma memuru Ö.D., adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu T Tipi Cezaevi\'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Ö.D. hakkında, tutuklu örgüt üyelerine bilgi sızdırdığı iddiası ile yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.D.\'yi gözaltına alındı. Ö.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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