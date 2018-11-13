FETÖ şüphelisi profesör beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'nde profesör olarak görev yaparken meslekten KHK ile ihraç edilen tutuksuz sanık Süleyman D., \'örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Süleyman D. ve avukatı bulundu. FETÖ üyeliği iddialarını kabul etmeyen meslekten ihraç edilmiş tarih profesörü Süleyman D., beraatını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında sanık Süleyman D.’nin FETÖ yapılanmasında yer aldığı, sohbetlere katıldığı, Londra’da örgüt evlerinde kaldığı, Ermeni sempozyumunda örgüt üyeleri ile yer aldığı iddialarını gerekçe göstererek ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

FETÖ sanığı Süleyman D., duruşmada “Örgütle hiçbir alakam yok. Katıldığım Ermeni sempozyumu yıllar önce rektörlük bilgisinde yapıldı, tanık ifadelerini kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Süleyman D.\'nin delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.