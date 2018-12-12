FETÖ şüphelisi mühendis Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan inşaat mühendisi A.T., Eskişehir\'de gözaltına alındı.

Eskişehir-Bozüyük karayolu kent girişindeki polis uygulama noktasında durduran bir araçta bulunan A.T.\'nin yapılan kimlik sorgulamasında, İstanbul\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirlendi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen A.T.\'nin işlemlerinin ardından İstanbul\'a gönderileceği bildirildi.