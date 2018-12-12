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FETÖ şüphelisi mühendis Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan inşaat mühendisi A

12 Aralık 2018 14:08

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan inşaat mühendisi A.T., Eskişehir\'de gözaltına alındı.
Eskişehir-Bozüyük karayolu kent girişindeki polis uygulama noktasında durduran bir araçta bulunan A.T.\'nin yapılan kimlik sorgulamasında, İstanbul\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirlendi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen A.T.\'nin işlemlerinin ardından İstanbul\'a gönderileceği bildirildi.

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