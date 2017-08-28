FETÖ şüphelisi muhasebeci adliyede

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan muhasebeci Zekeriya S., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenledikleri operasyonda, örgütün haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı öne sürülen Zekeriya S. gözaltına alındı. Eskişehir\'de muhasebecilik yapan Zekeriya S., polisteki sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



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