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FETÖ şüphelisi muhasebeci adliyede

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan muhasebeci Zekeriya S

28 Ağustos 2017 18:19

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan muhasebeci Zekeriya S., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenledikleri operasyonda, örgütün haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı öne sürülen Zekeriya S. gözaltına alındı. Eskişehir\'de muhasebecilik yapan Zekeriya S., polisteki sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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