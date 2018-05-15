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FETÖ şüphelisi konakladığı otelde yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan A

15 Mayıs 2018 18:47

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'in Kozaklı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan A.A., konakladığı otelde yakalandı. 
Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan İzmir adli makamları tarafından yakalama kararıyla aranan A.A.\'yı ilçede konakladığı otelde yakaladı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A., Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu\'na teslim edildi. 

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