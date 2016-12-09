T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ şüphelisi Kemal Batmaz, "Tanımam" dediği Adil Öksüz'le 925 kez telefonda konuşmuş!

Adil Öksüz darbenin kara kutusu olarak halen aranıyor

09 Aralık 2016 14:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz'ın "tanımam" dediği ve  15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan 'Genelkurmay imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile 925 kez telefonda konuştukları öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre,  soruşturma Savcısı Ramazan Dinç'in Adil Öksüz ile aynı tarihlerde ABD'ye gitmesiyle ilgili soru üzerine Batmaz, “ABD seyahatlerinin aynı tarihe denk gelmesi tamamen tesadüf. Görüntülerde yan yana yürüyor olmamız da tesadüftür” yanıtını verdi.

Öksüz ve Batmaz'ın HTS kayıtlarını inceleyen savcılık, ikilinin 2010 yılı itibariyle 925 görüştüğünü tespit etti. Ayrıca Batmaz'ın Öksüz'ün kayın biraderi Abdülhadi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 kez görüşme yaptığı belirlendi.

Savcı Dinç'in bu görüşmelere ilişkin sorusu üzerine ise Batmaz, “Adil Öksüz ile görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Abdülhadi Yıldırım'ı 8-10 yıldır tanırım. Öksüz'ü tanımam” dedi.

Dinç, Batmaz'a darbe gecesi Eskişehir Hava Harekat Merkezinde nöbetçi komutan olan Tuğgeneral Recep Ünal'ı tanıyıp tanımadığı sordu.

Batmaz'ın “Hayır, tanımıyorum” demesi üzerine ise Dinç, “Tuğgeneral Ünal ile Öksüz arasında 177 kez, senin kullandığın hat ile de 62 kez görüşme yaptığın tespit edildi” dedi. Batmaz, buna karşılık, “Recep Ünal'ı tanımıyorum.

Şirket hatlarımdan ya da başkası adına kayıtlı ve benim kullandığım iddia edilen hatlardan Ünal ile görüşme yapmadım” dedi. 

ETİKETLER

Adil ÖksüzKemal Batmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24