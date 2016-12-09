FETÖ şüphelisi Kemal Batmaz, "Tanımam" dediği Adil Öksüz'le 925 kez telefonda konuşmuş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz'ın "tanımam" dediği ve 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan 'Genelkurmay imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile 925 kez telefonda konuştukları öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, soruşturma Savcısı Ramazan Dinç'in Adil Öksüz ile aynı tarihlerde ABD'ye gitmesiyle ilgili soru üzerine Batmaz, “ABD seyahatlerinin aynı tarihe denk gelmesi tamamen tesadüf. Görüntülerde yan yana yürüyor olmamız da tesadüftür” yanıtını verdi.

Öksüz ve Batmaz'ın HTS kayıtlarını inceleyen savcılık, ikilinin 2010 yılı itibariyle 925 görüştüğünü tespit etti. Ayrıca Batmaz'ın Öksüz'ün kayın biraderi Abdülhadi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 kez görüşme yaptığı belirlendi.

Savcı Dinç'in bu görüşmelere ilişkin sorusu üzerine ise Batmaz, “Adil Öksüz ile görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Abdülhadi Yıldırım'ı 8-10 yıldır tanırım. Öksüz'ü tanımam” dedi.

Dinç, Batmaz'a darbe gecesi Eskişehir Hava Harekat Merkezinde nöbetçi komutan olan Tuğgeneral Recep Ünal'ı tanıyıp tanımadığı sordu.

Batmaz'ın “Hayır, tanımıyorum” demesi üzerine ise Dinç, “Tuğgeneral Ünal ile Öksüz arasında 177 kez, senin kullandığın hat ile de 62 kez görüşme yaptığın tespit edildi” dedi. Batmaz, buna karşılık, “Recep Ünal'ı tanımıyorum.

Şirket hatlarımdan ya da başkası adına kayıtlı ve benim kullandığım iddia edilen hatlardan Ünal ile görüşme yapmadım” dedi.