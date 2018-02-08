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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' şüphelisi belgeselde yakalandı

Polis ekiplerinin 11 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, Serdar A. ve Merve A. gözaltına alındı

08 Şubat 2018 17:57

Finlandiya'da yayın yapan bir televizyon kanalındaki belgesele verdikleri röportajda 'FETÖ'yü övdükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde konuştukları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan çiftten biri tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Finlandiya'da yayınlanan ve 'FETÖ' firarilerinin hangi şartlarda yaşadıklarının anlatıldığı belgeselde verdikleri röportajda "örgüt propagandası yaptıkları" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde konuştukları" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı olan karı-kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

NTV'nin haberine göre, polisin incelemesinde, belgeselde "FETÖ'cü aile" diye bahsedilen ve yüzleriyle kimlik bilgileri gizlenen çiftin, "Türkiye'de polis tarafından fark edilmemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını, torpido üzerine kullanmadıkları halde sigara paketi ve çakmak koyduklarını" anlattıkları röportaj sırasında, pencere önünde sırtları dönük şekilde konuşurken dışarıda görülen binaların Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda, belgeselde konuşan çiftin, Esenyurt Sağlık Kent Sitesi'nde oturan ve KHK ile kapatılan 'FETÖ' okullarında öğretmenlik yapmış olan Serdar A. ile eşi Merve A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan incelemede, röportajda söyledikleri gibi arka kısımda Türk bayrağının asılı olduğu ve torpido üzerinde de sigara paketiyle çakmak bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin 11 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, Serdar A. ve Merve A. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 5 cep telefonu ve 2 tablet bilgisayar, otomobilde ise 10 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Serdar A. "terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, Merve A. serbest bırakıldı.

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