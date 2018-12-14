FETÖ şüphelisi babasına ait aracın bagajında yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan S.K., Eskişehir\'de babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan S.K.\'yi, Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde babasına ait hafif ticari aracın bagajında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne götürülen S.K.\'nin, işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderileceği belirtildi.