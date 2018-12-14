T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ şüphelisi babasına ait aracın bagajında yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan S

14 Aralık 2018 15:27

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan S.K., Eskişehir\'de babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan S.K.\'yi, Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde babasına ait hafif ticari aracın bagajında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne götürülen S.K.\'nin, işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ANKARA Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYEskişehirEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMErtuğrulgazi MahallesiTEMAnkara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24