T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ şüphelisi astsubay Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Özkan E

23 Kasım 2018 15:38

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Özkan E., Eskişehir\'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis uygulama noktasında durdurup kimlik kontrolü yaptıkları otomobilde bulunan astsubay Özkan E.\'nin arandığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve aranan Özkan E. gözaltına alınarak Terörle Mücadele (TEM) Şubesi\'ne götürüldü. Özkan E.\'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul\'a gönderileceği belirtildi.
-
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA FETÖPDYEskişehirEmniyet MüdürlüğüEskişehirAnkaraOrganize Sanayi BölgesiCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYTerörle Mücadele TEM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24