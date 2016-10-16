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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' şüphelisi 9 pilot sabah karakolda imza atıyor, akşam operasyona katılıyor

TSK, başsavcılığa "Pilot ihtiyacımız var, bu pilotları kullanabilir miyiz?” diye sormuş

16 Ekim 2016 10:40

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaate yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan, ardından da yurt dışı yasağı getirilerek ‘adli kontrol şartı’ ile serbest bırakılan 9 savaş pilotu tekrar göreve başladı. Eylül ayının son haftasından itibaren yurt içi ve Kuzey Irak’ta PKK’ya, Suriye’de de Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında IŞİD'e yönelik operasyonlarda görev almaya başladı. 

Çoğunluğu Diyarbakır'da

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Savunma Bakanlığı, eylül başında Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Pilot ihtiyacımız var, bu pilotları kullanabilir miyiz?” diye durumlarını sordu. Başsavcılık, pilotların görev almalarında yargılanma yönünde herhangi bir sakınca bulunmadığını, adli kontrol şartlarını yerine getirmeleri durumunda görev almalarının yasal olarak sıkıntı yaratmayacağını TSK’ya iletti.

Başsavcılığın olur vermesiyle adli kontrol şartıyla serbest kalan savaş pilotları, eylül ayının son haftasından itibaren yurtiçi ve Kuzey Irak’ta PKK’ya, Suriye’de de ‘Fırat Kalkanı Harekâtı’ kapsamında IŞİD'e yönelik operasyonlarda görev almaya başladı.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan ve operasyonlara katılan teğmen-albay rütbesindeki 9 savaş pilotunun çoğu Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevlendirildi. Darbecilerin merkezi olan Akıncı Hava Üssü’nde 141’inci ve 143’üncü filo darbe girişiminde aktif rol almış ancak 142’nci filo ekibi darbe girişimine katılmamıştı. 15 Temmuz darbe girişimini yapan cuntacıların merkez üssü konumundaki Ankara Akıncı’da görevli teğmen ve albay arası rütbelerde bulunan toplam 110 pilotun TSK ile ilişiği kesilmişti. TSK’dan çıkarılan toplam pilot sayısı ise 264’ü bulmuştu. Hava Kuvvetleri’nde en az pilotlar kadar önemli olan ve uçakları uçuşa hazırlayan 44 uçakbakım teknisyeni astsubay da ihraç edilmişti. 

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