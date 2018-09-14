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FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi

14 Eylül 2018 12:44

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılan 12 askerden 4\'ü ise tutuklandı.
​Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 19 asker gözaltına alındı. Muvazzaf subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerden 12\'si dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.B., H.D., F.V. ve O.G. tutuklandı, Y.E.A., O.Y., R.C., M.K., R.Ü., A.G., E.A. ve A.O.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin 7 asker de bugün adliyeye sevk edildi. 

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