FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, ziraat mühendisi ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarında 4 çocuk ve onlara kılavuzluk yapan 3 Pakistan uyruklu şüpheli ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ferre Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışma sonucunda ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkış yapmak isteyen 4\'ü çocuk, 12 şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı\'nda yapılan incelemede, şüphelilerden A.S.\'nin (33) Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu\'nda, A.S.\'nin (29) de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nda uzman yardımcısı olarak çalışırken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği ve O.Y. ismine düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan H.İ.İ.\'nin (43) ise Bilecik\'in Pazaryeri ilçesi meslek lisesinde kimya öğretmeniyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı tespit edildi. Şüphelilerden E.İ.\'nin (43) Gölbaşı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde ziraat mühendisi olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği, S.K.\'nin (38) de Erzurum\'da faaliyet gösteren örgütle bağlantılı Aziziye Koleji\'nde çalışıldığı anlaşıldı.

FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaparak yurt dışına kaçırmak isteyen 3 şüphelinin ise Pakistan uyruklu A.K., A.R. ve S.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine, 4 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturma başlatıldı.