FETÖ şüphelisi 2 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan\'a çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi B.A. ve A.A. ile yurtdışına kaçmalarına yardımcı olan organizatör F.Ö. yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişinin Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy sınır hattını kullanarak Yunanistan\'a çıkacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Kiremitçisalih Köyü ile Eskiköy arasındaki toprak yolda biri ticari taksi 2 aracın park halinde olduğunu belirledi. Fark edildiklerini anlayan şüpheliler, araçlarıyla Eskiköy yönüne kaçtı. Yapılan takip sonucu F.Ö. yönetimindeki ticari taksi durduruldu. Diğer araç ise Eskiköy\'de terk edilerek, kapıları kilitlenmiş halde bulundu.

Jandarma, köyde yaptığı aramada su deposunun yanındaki dere yatağında yere yatarak gizlenmiş vaziyette FETÖ/PDY şüphelileri B.A. ve A.A.\'yı yakaladı. Yapılan araştırmada 2 şüphelinin de FETÖ/PDY ile bağlantılı şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu, B.A.\'nın \'Bylock\' kullanıcı olduğu ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çalışırken KHK ile meslekten ihraç edildiği belirlendi. F.Ö., B.A. ve A.A. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma kaçan diğer araç sürücüsü ve organizatörün S.B. olduğunu belirledi. Hakkında, \'Göçmen kaçakçılığı ile FETÖ/PDY üyelerine yardım ve yataklık yapmak\' suçlarından arama kararı çıkarılan S.B., evinde yapılan aramada bulunamadı. Soruşturma sürüyor.