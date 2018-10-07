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FETÖ şüphelisi 2 kişi Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)-  ANKARA ve Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1'i meslekten ihraç edilen polis olan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı

07 Ekim 2018 14:50

ESKİŞEHİR, (DHA)-  ANKARA ve Sakarya\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1\'i meslekten ihraç edilen polis olan 2 şüpheli Eskişehir\'de yakalandı.
Eskişehir-Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları bir otomobilde, Ankara 1\'inci Sulh Ceza Mahkemesince \"terör örgütüne üye olmak\" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan, meslekten ihraç polis edilen memuru Y.A.\'yı kent merkezinde yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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