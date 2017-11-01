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FETÖ şüphelisi 19 kişi adliyeye sevkedildi

Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçlamasıyl

01 Kasım 2017 14:22

Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında \"Bylock\" kullandığı kullandığı tespit edilen ve örgütün sivil yapılanmasından olduğu öne sürülen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 7\'si kadın 16\'sı erkek 23 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4\'ü  adli kontrol ile serbest bırakılırken, 19 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)
 

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