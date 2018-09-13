FETÖ şüphelisi 12 asker adliyeye sevk edildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 asker, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Muvazzaf subay ve astsubay rütbesindeki şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI