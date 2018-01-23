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FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 Bulgar'a, 16 yıl hapis istemi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması bulunan 3 aileyi, yanlarındaki 5 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli hakkında, 16 yıl h

23 Ocak 2018 14:37

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması bulunan 3 aileyi, yanlarındaki 5 çocukla birlikte Yunanistan\'a kaçırırken yakalanan Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli hakkında, 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, insan kaçakçılarının, diğer göçmenlere nazaran FETÖ şüphelilerinden yurt dışına çıkarmak vaadiyle daha yüklü miktarda paralar aldığı belirtilirken, \'örgüte bilerek yardım etmek\' suçundan da cezalandırılmaları istendi.
Edirne\'de geçen yıl Kasım ayında Bulgaristan uyruklu Gyursel Yuzeir Mustafa (50), Nikolay Milenov Kasabov (50) ve Shaban Hasan Murad (43), polis ekiplerince Yunanistan sınırında yakalandı. Şüphelilerin kullandığı Bulgaristan plakalı 2 araçta, haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan Haydar T., Hafize T., Yusuf Ş., Oya Ş., Aycan S. ve Selma S., 5 çocukla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Bulgar şüpheliler üzerinde 9 bin 900 euro ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli, geçen Kasım ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, Cumhuriyet Savcısı Abdülkerim Kardaş tarafından hazırlanan iddianame ile Edirne 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne şüpheliler hakkında \'göçmen kaçakçılığı\' ve \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek\' suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerden Shaban Hasan Murad iddianamedeki ifadesinde, diğer şüpheli Gyursel Yuzeir Mustafa\'nın kendisine, \"Bu akşam Yunanistan\'a insan geçireceğiz, sen de benimle olacaksın, ben para işini halledeceğim. Sana da payını vereceğim, sen benim yanımda ol\" dediği belirtildi.
İddianamede, Edirne\'nin Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerine sınır olduğunu hatırlatan savcı Kardaş, şunları kaydetti:
\"Göçmen kaçaklığı konusunun Suriye, Irak, Afganistan gibi iç karışıklığın yaşandığı ve ekonomik olarak sıkıntılı durumlarda bulunan ülkelerin vatandaşlarıyla ilgili olduğu; 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği edeniyle soruşturma başlatılan ya da başlatılma ihtimali bulunan Türk vatandaşlarının da yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalıştıkları, hatta bu durumdaki Türk vatandaşlarından göçmen kaçaklarınca diğer göçmenlere nazaran daha yüksek ve fahiş ücretler talep edildiğinin de bilindiği, bu nedenle şüphelilerin eylemlerinin örgüte bilerek yardım etme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.\"
İddianamede ayrıca, yakalanan Türk vatandaşlarının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu görevlerinden ihraç edildikleri ve haklarında yürütülen soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

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