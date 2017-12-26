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FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Polis, çocukların farklı isimle hitap etmelerinden şüphelendi

26 Aralık 2017 05:25

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir minibüste, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen araç sürücüsü yakalandı.

Muğla-Aydın karayolundaki uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, bir minibüsü durdurdu. Ekipler 4'ü çocuk 11 kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra kiralık olduğu belirlenen araçta inceleme yaptı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kimlik kontrolünde, bu kişilerden Muammer K. ve Müzeyyen K'nin FETÖ üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından araçta bulunanlar gözaltına alındı. Yatağan Polis Amirliği Merkezine götürülen zanlılardan, üstünden kimlik çıkmayan Fatma U'nun da FETÖ üyesi olması gerekçesiyle hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.

Polis, çocukların farklı isimle hitap etmelerinden şüphelendi

Araçta bulunan diğer iki kişinin çocuklarının kendilerine kimliklerinde yazanlardan farklı isimlerle hitap etmesinden şüphelenen ekipler, Yusuf K'nin ağabeyinin, Turgut U'nun ise eniştesinin kimliğini kullandığını belirledi.

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Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kiralık minibüsü kullanan ve kaçışı organize ettiği belirtilen kişi de gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 5 kişi gerekli işlemlerin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, araç sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimine teslim edildi.

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