'FETÖ' şüphelileri konsolosluk araçları ile yurt dışına kaçırılmış; Fidan'ı ifadeye çağıran savcı nasıl yakalandı?

Edirne'de konsolosluk plakalı araçları kullanarak 'FETÖ' şüphelilerini yurt dışına kaçıran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Geçen hafta yakalanan, aralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın da bulunduğu çok önemli üç ismin, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yakalandığı ortaya çıktı.

Yurt dışına böyle kaçmışlar

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası Türkiye'de bulunan bazı konsoloslukların kullanmadıkları veya değiştirmeyi planladıkları araçları yurt dışında satmak için vekalet alan kişilerin üst düzey 'FETÖ' şüphelilerini yurt dışına çıkardığını tespit etti.

Bir eski memur ve 13 şüpheli...

Kapıkule Sınır Kapısı ve çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen düzenleyen polis ekipleri, darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndaki memurluk görevinden çıkarılan F.N.Y. ile 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Onları da kaçıracaklarmış!

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonla eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya yakalandı. Ayrıca şebeke üyeleri sorgularında, hakim ve savcıları yurt dışına çıkarmayı planladıklarını itiraf etti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden F.N.Y'nin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.