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FETÖ şüphelileri, aileleriyle İstanköy Adası'na kaçmak isterken yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'dan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları belirlenen 30'u Türk, 4'ü Suriyeli toplam 34 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

27 Ekim 2017 16:04

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'dan jet-ski ve zodyak botla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları belirlenen 30\'u Türk, 4\'ü Suriyeli toplam 34 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Türk kaçakların, İzmir ve Ankara\'da yaşayan, FETÖ soruşturması kapsamında kamudaki görevlerinden ihraç edilen kişiler ve aileleri olduğu belirlendi. 
Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 02.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda kaçaklar olduğunu tespit etti. Bodrum\'a yaklaşık 3 mil mesafedeki bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir jet-ski ile 8 metrelik zodyak bottaki 37 kaçağı yakaladı. Bottaki 2\'si çocuk 4 Suriyeli ile 13\'ü çocuk 30 Türk ve arıza yaptığı belirlenen jet-ski\'deki 3 Türk, sahil güvenlik botuna alınarak, kurtarıldı. Yakalanan 37 kaçak, Bodrum Limanı\'na getirilip, polise teslim edildi.
Organizatörlere Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmelerini sağlamaları için kişi başı 2\'şer bin Dolar verdikleri belirlenen kaçaklar arasındaki Türk vatandaşlarının, İzmir ve Ankara \'da yaşayan, FETÖ/PDY\'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edilen polis, asker, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerinden oluştuğu belirlendi.
Sahil güvenlik ekipleri, botlarla denizden, 1 uçak ve 2 helikopterle de havadan, Bodrum ile Datça arasındaki bölgede başka kaçaklarda olabileceği şüphesiyle saat 10.00\'a kadar çalışmalarını sürdürdü.

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