'FETÖ' suçlamasıyla ihraç edilen başbalet: Ben sanatçıyım, terör örgütlerini desteklemem mümkün değil

Kamuda 50 bini aşkın personelin atıldığı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) memuriyetine son verilen İzmir Devlet Opera ve Balesi Başbaleti Yücel Emre Kaynarsu, "Yasal başvurularımı yaptım. Hakkımda yapılacak olan soruşturma ve inceleme neticesinde aklanacağımı ve mesleğim iade edileceğimi düşünüyorum. FETÖ/ PDY ile en küçük bir bağım, irtibatım hayatımın hiçbir döneminde olmadı, olması da mümkün değil. Yargıya ve adalete güveniyorum" dedi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’e konuşan Kaynarsu, geçtiğimiz hafta yayınlanan 672 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kamudan ihraç edilmişti. Kaynarsu’nun meslekten atılmasına, evinin satışını Bank Asya üzerinden yaptığı iddiası neden olmuştu.

Yücel Emre Kaynarsu, hakkındaki iddiaları reddederek, mesleğe geri dönmek için yasal başvurularını yaptığını belirtti. Kaynarsu, “FETÖ/ PDY ile en küçük bir bağım, irtibatım hayatımın hiçbir döneminde olmadı, olması da mümkün değil” dedi.

Operasyonlar sırasında ‘kurunun yanında yaşın da yanmaması’ gerektiğini belirten Kaynarsu, “Süreci takip edeceğim, umutla sonucu bekleyeceğim. Adalete güveniyorum. Er ya da geç yanlışlık olduğu ortaya çıkacak. Mesleğime iade edileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ben sanatçıyım, FETÖ ya da başka herhangi bir terör örgütünü desteklemem, sempati duymam, bu örgütle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgimin olması mümkün değildir” diye konuştu.

"Evi satması mümkün değil"

Kaynarsu’nun avukatı da müvekkili hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Çıkan haberlerde Kaynarsu’nun evinin satışının Bank Asya üzerinden yapıldığı bilgisine yer verilmiş. Fakat bu iddia tamamen asılsız çünkü müvekkilimin üzerine kayıtlı tek bir ev var. O da Ziraat Bankası’nın İzmir 26 Ağustos Şubesi’nde konut kredisi ile satın almış olduğu bir ev. Dolayısıyla bu evin üzerinde Ziraat Bankası’nın ipoteği var. Evi zaten satması mümkün değil” dedi.

Asılsız bir haberle müvekkilinin savunması alınmadan meslekten ihraç edildiğini belirten Kaynarsu’nun avukatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Operası Genel Müdürlüğü, İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İzmir Valiliği ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’ne itiraz ettiklerini söyledi.