‘FETÖ’ soruşturmasını yürüten polis müdürünün telefonundan ByLock çıktı!

Edirne'de ‘FETÖ’ soruşturmasını yürüten 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.E’nin Gülen cemaatine yakın kişilerin kullandığı ifade edilen ByLock'sını telefonuna yüklediği belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Edirne'de ‘FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü 4'ncü sınıf Emniyet Müdürü E. E. yürüttü.

Kentte darbe girişiminin ardından bir çok operasyonu yöneten ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini de alan E. E’nin yapılan soruşturmasında telefonunda ByLock haberleşme programı kullandığı belirlendi. Önce görevinden açığa alınan E.E., önceki gün de polis tarafından gözaltına alındı. E.E.’nin soruşturması İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdürülüyor.