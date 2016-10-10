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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’ soruşturmasını yürüten polis müdürünün telefonundan ByLock çıktı!

Polis müdürü gözaltına alındı

10 Ekim 2016 22:50

Edirne'de ‘FETÖ’ soruşturmasını yürüten 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.E’nin Gülen cemaatine yakın kişilerin kullandığı ifade edilen ByLock'sını telefonuna yüklediği belirlendi. 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Edirne'de ‘FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmayı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü 4'ncü sınıf Emniyet Müdürü E. E. yürüttü.

Kentte darbe girişiminin ardından bir çok operasyonu yöneten ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini de alan E. E’nin yapılan soruşturmasında telefonunda ByLock haberleşme programı kullandığı belirlendi. Önce görevinden açığa alınan E.E., önceki gün de polis tarafından gözaltına alındı. E.E.’nin soruşturması İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdürülüyor.

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