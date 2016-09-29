FETÖ soruşturmasından tutuklunan Fi Yapı'nın patronunun 32 milyon dolarlık adasına da el konuldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gülen cemaatine maddi yardım yaptıkları gerekçesiyle Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Fİ Yapı'nın patronu Fikret İnan'ın 32 milyon dolara aldığı İzmir Dikilli'deki Garip Ada'sına da el konuldu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında dört yıl önce iflas erteleme başvurusu yapan Fi Yapı bünyesindeki en değerli varlık İzmir’de bulunan Garip Ada.

Fi Yapı, anılan adayı 6 yıl önce satın aldı. 32 milyon dolar bedelle alındığı belirtilen ada 358 bin metrekare. Garip Ada, Dikili'ye 4 km, Çandarlı'ya 10 km, Bergama'ya 19 km uzaklığında bulunuyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na bu adanın uzaklığı sadece 13 deniz mili. Hiçbir inşaatın olmadığı adanın yüzeyi genel olarak düz ve pürüzsüz. Yer yer çam ve zeytin ağaçları ile kaplı olan adanın güney sahili boyunca uzanan yaklaşık 500m uzunluğundaki kum bandının genişliği 100-200 m.

350 milyon dolarlık yatırım planı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Fi Yapı’nın sahibi Fikret İnan, adayı satın aldığı süreçte yapmayı planladıkları proje ile ilgili de bilgi vermişti. İnan, ada üzerinde 5 yıldızlı otel ve villalar inşa edeceklerini açıklamıştı. İnan, ada üzerinde yapacakları yatırımın tutarının 350 milyon dolar olacağını açıklamıştı.

Adayı aldı mali sıkıntıya girdi

Ancak, şirket adayı satın aldıktan 1 yıl kadar sonra mali sıkıntı yaşamaya başladı. Adayı satan aile ile de sorunlar yaşanmaya başladı. Adanın eski sahibi Dartar Ailesi, alacaklarını tahsil edemedikleri için, Fi Yapı aleyhine icra takibi başlatmıştı.

Şirket, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşmak için de adanın satışını gündemine aldı. Ancak, bir çoğu yabancı olan yatırımcılar ile yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç elde edilemedi. Şirkete yakın kimi kaynaklar, Fi Yapı’nın mali dengesinin bozulmasının en büyük nedenlerinden birinin satın alınan Garip Ada olduğunu belirtiyor.

Üzerinde hacizler bulunuyor

Hali hazırda şirket kayıtlarında görünen Garip Ada üzerinde, SGK ve bazı vergidairelerinin haciz kararları bulunuyor. Öte yandan, Fi Yapı, bir süreden beri yarım kalan konutları ile de gündemde. Şirketin, İstanbul Esenyurt ve Kırıkkale’de teslim edilmesi gereken 5 bin kadar konut var.