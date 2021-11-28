FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Mutlu: Kimseye kırgın değilim

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra hapse girmesinin hatırlatıldığı soruya verdiği yanıtta "Kimseye kırgın değilim. Kırgınlık yok. Yaşadıklarımızı kabullenmek lazım. Ben o süreci bir imtihan olarak gördüm. Karşımıza çıkan her şey Allah'ın takdiridi“ dedi.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Mutlu, Öze Dönüş Platformu'nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda gençlerle bir araya geldi.Mutlu, "İnsan ibadet etmek için vardır. Allah'a kulluk etmek için vardır. Allah'a şirk koşulmamalıdır" diye konuştu.

Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat dönemini gördük. Baskıyla bir medeniyet inşa edilemeyeceğini gördük. Medeniyet inşasında inanç ve düşünce özgürlüğü vardır. Nefsinize hoş gelen şeyler için özgürlüğünüzü kaybetmeyin. Hesap gününde hesabı hakkıyla vermek gerekir. Önemli olan Allah'a kulluk etmek. Onun dışında kime kulluk ederseniz onunla birlikte yargılanırsınız”

Vali Mutlu, Gezi Parkı eylemleri ve 17-25 Aralık süreciyle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Ben memuriyetimle ilgili hiç konuışmadım. Sadece mesaimi yaptım. Mesaim neyi gerektiriyorsa onu yaptım."