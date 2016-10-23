'FETÖ' soruşturmasında 'Nur Konağı'na polis baskını

Aksaray'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında Fethullah Gülen’in sağ kolu olduğu iddia edilen ve Amerika’da bulunduğu tespit edilen Özcan Keleş’in ‘Nur Konağı’ adlı villasına operasyon düzenlendi. Polis tarafından 3 katlı villaya gerçekleştirilen baskında odaların içinde duvarlarda ve zeminde gizli çelik para kasaları bulundu. Açılan kasalar boş çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 'FETÖ' soruşturması kapsamında inceleme ve soruşturmalarını sürdüren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayınlanan Fethullah Gülen’in basın toplantısı öncesi sağlık kontrolünden geçirilmesi görüntüsünde yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Özcan Keleş’in Aksaraylı olduğunu ve yıllardır Amerika’da bulunduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı bulunan babası Ömer Keleş’in de örgütün 'İngiltere imamı' olduğunu iddia edildi. Özcan Keleş’in, Gülen’in sağ kolu olduğunu ve Aksaray’da bir villasının bulunduğunu belirleyen polis, sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı.

Meydan Mahallesi Şehit Polis Salim Avcıoğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı villaya düzenlenen operasyona çok sayıda polis ekibi katıldı. Kimsenin bulunmadığı villanın kapısı çilingir yardımıyla açılarak içeriye girildi. Evde geniş çaplı arama yapan polis, zemin kattaki odaların tabanında gizli çelik para kasaları olduğunu, diğer katlarda ise tüm odaların duvarlarında gizli çelik para kasası olduğunu tespit etti. Dışında ve içindeki her bir köşesinde güvenlik kamerası olan villanın üst düzey alarm sistemi de dikkat çekti. Çilingir ile açılan çelik kasalar boş çıktı.

Diğer taraftan 'FETÖ' soruşturması kapsamında 3 ayrı eve operasyon düzenleyen polis, hakkında yakalama kararı bulunan A. K., L. S. ve M. K.’yi göz altına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.