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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan jandarma komutanı serbest bırakıldı

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, 3 gün önce gözaltına alınmıştı

16 Temmuz 2018 20:49

Konya'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 3 gün önce, gözaltın alınan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Urlu, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 gün önce gözaltına alındı.

Urlu bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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