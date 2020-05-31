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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı tutuklandı

F.Ö'nün suçlamaları reddettiği öğrenildi

31 Mayıs 2020 14:11

FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan  Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö tutuklandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında 28 Mayıs'ta gözaltına alınan Binbaşı F.Ö, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

F.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. 

F.Ö'nün suçlamaları reddettiği öğrenildi. 

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