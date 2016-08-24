'FETÖ' soruşturmasında eski TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanı'nın malvarlığına el kondu!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “FETÖ/PDY”ye "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada kapsamında, Dumankaya İnşaat'ın sahibi ve ortakları olan 6 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Mal varlığna el konulan Halit Dumankaya, Anavatan Partisi (ANAP) milletvekili olduğu 1991-1995 döneminde TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Dumankaya İnşaat firmasının sahipleri ve ortakları olan şüpheliler Halit Dumankaya, Necla Dumankaya, Uğur Dumankaya, Barış Değer Dumankaya, Ayla Dumankaya ve Semih Serhat Dumankaya'nın tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.