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FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si adliyeye sevk edildi

17 Aralık 2018 15:20

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7\'si adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale ile birlikte Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay\'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, 7\'si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 şüpheliden Y.I., İ.Y., S.A.A., F.Ü., İ.K., Y.S. ve H.C., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ö.F.P.\'nin ise emniyette sorgusu sürüyor.

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