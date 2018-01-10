FETÖ soruşturmasında 4 iş adamına tutuklama talebi

Bursa’da, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 26’sı tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, daha önce itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakılan 4 iş adamı hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'FETÖ' soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istenen ve daha önce savunmaları alınmayan tutuksuz sanıklar, duruşmanın ilk gününde mahkeme heyeti tarafından dinlendi. FETÖ Çatı İddianamesinin görüldüğü duruşmada, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şahabettin Harput Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanık İlahiyat Profesörü Hüseyin Algül, hakkındaki terör örgütü üyeliği iddialarını reddetti. Soruşturma kapsamında tutuklandığını daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini belirten Algül, kendisine yöneltilen, Zaman Gazetesi’ne röportaj verdiği iddiasını da yalanlayarak, "O dönem beni Zaman Gazetesi’nden bir muhabir aradı. 17-25 Aralık’tan sonraki dönemdi. Beni aradıklarında o dönem başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı sözlerini yorumlamamı istediler" diye konuştu.ÿAlgül, "Ben o muhabire, ilmi konuları bilim adamlarının tartışabileceğini söyledim. ’Ancak eğer başbakanımız söylüyorsa özel bir anlamı vardır, bu söylediklerimi lütfen yazmayın haberinizde’ dedim. Bir manipülasyonla yazmışlar söylediklerimi. Kesinlikle mülakat vermedim bu gazeteye. Daha sonra haberi görünce çok üzüldüm. Hatta bir süre de şikayette bulunmayı düşündüm, tekzip yayınlatma sürecini de araştırdım, ancak olmadı. Bu konudaki eksikliğimi kabul ediyorum, beceremedim" dedi.

"FETÖ'nün okuluna ortak oldum"

Diğer tutuksuz sanık Eczacı Dinçer T. ise örgüt üyeliği ve alt kademe yöneticiliği yaptığı iddialarını yalanlayarak örgütün kara parasını aklamadığını öne sürdü. Dinçer T. 1 milyon 800 bin lira karşılığında FETÖ’ye ait Özel İlkbahar İlkokulu’na ortak olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Ben İlkbahar İlkokuluna kendi isteğimle ortak oldum. O dönem bu okulun FETÖ’ye ait olduğunu biliyordum, onların böyle insanlar olduğunu da bilmiyordum. Ben eczacı olarak perakende iş yapıyordum, iyi de kazanıyordum. Bank Asya’ya toplamda 1 milyon 72 bin lira yatırmışım, 17-25 Aralık’tan sonra da para hareketlerim aynı yoğunlukta devam etmiş. Bankayı kurtarma girişimim yoktur. Uludağ Kültür Eğitim Vakfına yaklaşık 110 bin lira bağış yaptım. Bu işlemlerin kara para trafiğini ortaya koyduğu söylenmiş bilirkişi tarafından. Nasıl bu kanıya vardılar anlamadım. Örgüte üye değilim, beraatımı talep ediyorum."

Sanık Dinçer T’nin avukatı ise, savunma yaparken "Müvekkilimin mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istiyoruz, ailesi ne yiyip ne içecek?" deyince, mahkeme başkanı "Sen kendi ciğerin yanmış gibi savunma yapıyorsun. Burada yargılanan müvekkilin, sen değilsin" diye avukatı uyardı.

"FETÖ sanığı eski başsavcı Yılmaz, bana Öcalan'ın sordu"

Duruşmada dinlenen tutuksuz sanık iş adamı Şakir U. ise bir dönem Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu’nda görev yaptığını, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ sanığı Namık Yılmaz’ın kendisini makamında bir kaç kez görüşmeye çağırdığını öne sürdü. Şakir U., Yılmaz’ın, kuruldaki göreviyle ilgili sorular sorduğunu aktararak şunları söyledi:

"Bana sanki bir bilgi elde etmek istiyormuş gibi sorular sordu. Ben de kendisine kurul başkanından daha sağlıklı bilgiler alabileceğini söyledim. Bir kere de bir avukat aracılığıyla bana Öcalan’ın psikolojik durumunu ve sağlık sorunu olup olmadığını sordu. İstediği bilgileri alamayınca başsavcı farklı bir kurul oluşturdu, bu kurula İmralı Cezaevi ve iki ceza evi daha verildi. Bu hassas noktaları o kurul izledi bundan sonra. 2010’a kadar sohbet toplantılarına katıldım, sonra ben gitmemeye başlayınca iş yerime çok sık geldiler sohbet toplantılarına katılayım diye. Ben katılmadım, onlar da baskılarını artırdı. Bunlarla keşke tanışmasaydım diyorum, Ancak eli kanlı bir örgüt olduğunu anladım geç de olsa.

Başsavcı itirafçı 4 iş adamının tutuklanmasını istedi

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, FETÖ Çatı İddianamesinin görüldüğü Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesine bir yazı göndererek, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak daha sonra itirafçı oldukları için serbest bırakılan iş adamları Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Şakir Umutkan ve Emin Akça hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin 4 günde tamamlanacak olan duruşmada Başsavcı Kuşun talebini karara bağlayacağı öğrenildi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle Cuma gününe kadar devam edecek.